مركز التنمية المحلية يختتم تدريبات الأسبوع الـ39 بتسليم الشهادات لـ159 متدربًا

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع التاسع والثلاثين من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، بتخريج 159 متدربًا اجتازوا 5 دورات تدريبية، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التي يقدمها المركز فهو أداه لإعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين، مشيراً الى انتهاء فعاليات دورات الأسبوع الـ39 بمركز سقارة والتى تضمنت دورة "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001"، ودورة " قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي"، بالإضافة إلى دورة "حماية الطفل وخط النجدة"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، ودورة "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية".

تطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة الحالية لسقارة اوشكت على الانتهاء وتمكن الذراع التدريبي خلالها من تحقيق اهداف ورؤية الوزارة والتي تسعى نحو تطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظات مما يساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، ويعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد المحافظات واستغلال الميزات النسبية التي تميزها للارتقاء بمستوى التنمية في كافة انحاء الجمهورية، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة الوحدات المحلية لمواكبة التطور التكنولوجى والتشريعي الهائل التي تشهده البلاد ولضمان استدامة المشروعات الرقمية والقومية الكبرى والمبادرات الرئاسية الهامة التي تجوب محافظات مصر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الخطة التدريبية لهذا العام تميزت بتنظيم عدة ورش عمل تطبيقية للدورات الهامة تركز عى التطبيق العملى لما تم دراسته بالدورات والوقوف على ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه المتدربين في التنفيذ العملى مما كان له الآثر الأكبر في تحقيق الاستفادة القصوى من المادة العلمية وضمان وصول المعرفة الكاملة للمتدربين.

ونوه وزير التنمية المحلية ان مركز سقارة سيؤجل الأسبوع الاربعين من دوراته التدريبية والمقرر لها الأسبوع القادم لحصوله على إجازة عيد الأضحى المبارك والمقرر لها من السبت الموافق 15يونيو وحتى الخميس 20 يونيو ليعود بعدها ليستأنف نشاطه ويختتم خطته التدريبية للعام الحالي 2023/2024 مؤكداً ان الوزارة عملت على تطوير بيئة العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيارة معدلات رضا المتدربين وتحقيق أهداف الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظات ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.