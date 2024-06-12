الشباب والرياضة بالقليوبية تنفذ نموذج لخطة الإخلاء في حالة الطوارئ والازمات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الأربعاء 12 يونية الجاري بمقر المديرية ، نموذج تجريبي لخطة الاخلاء بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، العقيد اركان حرب محمد عبدالسلام ، نائب المستشار العسكري ، الدكتور أحمد عبدالهادى مدير الأزمات والكوارث بمحافظة القليوبية ، الدكتور وليد فرماوى، وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد عبد المؤمن ، وكيل المديرية للرياضة ،هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومسئول الأزمات والكوارث بالسرية وبمشاركة العاملين بمديرية الشباب والرياضة.

تم تنفيذ خطة الاخلاء ، وفقا للضوابط والشروط الواردة من محافظة القليوبية ومكتب المستشار العسكري مع اتخاذ وتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة، ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة استحدثت إدارة للأزمات والكوارث بكل محافظة ضمن اختصاصات الإدارة الاستراتيجية للتخطيط والمتابعة لضمان نشر الوعى لدى العاملين والمسئولين لكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والازمات .

وتاتى تلك الفعاليات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، العقيد اركان حرب الدكتور محمد السيد ابراهيم طلبة ، وتوجيهات وإشراف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.