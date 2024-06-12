تزامناً مع عيد الأضحى.. تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية؛ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد قامت إداره تموين بلبيس برئاسة المهندس محمود درويش مدير الادارة، ومفتشي الإدارة بحملة تموينية للمرور على المجازر والمحال التجارية.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد 18 محضر عباره عن 5 محاضر جنح بالإشتراك مع حملة الطب البيطري وجاءت بياناتها كالتالي: تم تحرير محضر رقم ١٠٣١٣ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لمجزر بناحيه المنطقة الصناعية بالزوامل، لحيازته وعرضه للبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 250 كجم من الدواجن والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر رقم ١٠٣١٢ جنح مركز شرطة بلبيس، ضد المدير المسئول لثلاجة مجمدات بناحيه المنطقة الصناعية بالزوامل، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر، وتم التحفظ على 25 كيس لحم بقري برازيلي زنه الكيس20 كجم بإجمالي 500 كجم بدون فواتير والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابه العامه.

وحررت الحملة المحضر رقم ١٠١٧١ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرملة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والمحضر رقم ١٠١٧٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرملة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك المحضر رقم ١٠١٧٣ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب بقالة تموينية بناحيه قريه قرملة لعدم ممارسه النشاط علي الوجه المعتاد.

وقامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة الرغيف البلدي المدعم، ووصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة.