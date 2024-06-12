وفد من نقابة العلميين بالدقهلية يلتقى مع أسقف المنصورة وتوابعها

استقبل مجلس نقابة العلميين في الدقهلية برئاسة الدكتور أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية الأنبا اكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها والوفد المرافق له .

أبرز الخدمات

حيث التقي الأنبا اكسيوس بمجلس الادارة وتجول في أورقة النقابة واستمع لشرح حول أبرز الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها إلى جانب الأنشطة المختلفة التي تقيمها سواء في المناسبات المختلفة أو الأعياد ، وأوضح د احمد عبية نقيب العلميين بأن الزيارة مهمة للغاية لأحد رموز النقابة حيث اننا نعتز بنيافته كونه أحد خريجي كلية العلوم بجامعة عين شمس وعضوا بنقابة العلميين ، وأشار نقيب العلميين إلى أن اللقاء كان وديا ، واستمع الأنبا اكسيوس لشرح مفصل من الزميل فادي وجيه بكل ماتم في النقابة في الفترة من ٢٠١٦ حتي الآن وأبدي سعادته بما شاهده واختتم عبيه تصريحاته بأن زيارة الأنبا اكسيوس لن تكون الأخيرة كما وعد .

مستوى النقابة

من جهة أخرى تحدث الانبا اكسيوس خلال اللقاء الموسع في نقابة العلميين بالدقهلية ، واكد اعتزازه كونه أحد خريجي كليه العلوم حيث تخرج من كلية علوم جامعة عين شمس قسم الكيماء الحيوية عام ١٩٩٥ ، وأبدي اعجابه بمستوي النقابة وماتقدمه من خدمات حيوية لأعضائها ، كما أشاد بمجلس النقابه وبالروح والأجواء التي تحيط بالمكان واختتم حديثه بأهمية دور العلميين في دفع عجلة تقدم الوطن وقدم لأبنائه العلميين التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

التحاليل الطبية

يذكر بأن نقابة العلميين بالدقهلية سوف تستضيف خلال الفترة من 3- 5 يوليو القادم فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية بالتعاون مع كلية العلوم جامعة المنصورة وسوف يناقش المؤتمر العديد من الأبحاث والدراسات والمستجدات الحديثة فيما يخص التحاليل الطبية ، حيث يقام المؤتمر برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وحضور الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس المؤتمر والدكتور محمد لبيب أستاذ المناعه بعلوم طنطا و رئيس الجمعية المصرية للسرطان ، والدكتور جمال شبل أستاذ المناعة بكلية العلوم جامعة عين شمس ، إضافة إلى حضور الدكتورقدري بكري وكيل كلية العلوم بجامعة دمياط والدكتور الشحات طوسون رئيس شعبة الكيمياء الحيوية بجامعة دمياط والدكتورة أموره أبوالنجا أستاذ علم الأجنة بكلية العلوم .

نقيب العلميين وعلى يمينه الأنبا اكسيوس