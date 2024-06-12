رفع 20 ألف قمامة ومخلفات مبانى بالشرقية خلال مايو الماضي

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية نحو 20 ألف طن قمامة ومخلفات خلال شهر مايو الماضي من مراكز «الزقازيق وبلبيس، أبوكبير، وحى ثان الزقازيق» بواقع 990 نقلة، بالإضافة الى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة، للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 19800 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 990 نقلة خلال شهر مايو الماضي، حيث تم رفع 3280 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز ابوكبير بواقع 164 نقلة، بالإضافة لرفع 6080 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع 304 نقلة، فضلاً عن رفع 2380 طن قمامة ومخلفات مباني من المقلب العمومي بمركز بلبيس بواقع 119 نقلة، كما تم رفع 7500 طن رمال لفرد وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة بواقع 375 نقلة وذلك باستخدام 10سيارات «تريلا، نقل، قلاب» و٢ لودر.

وشدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار برصف الأجزاء غير المرصوفة بالشوارع الجانبية، مع تركيب بلاط الانترلوك بالأرصفة، وكذلك رفع كفاءة الشارع المؤدي للمعهد الفني الصحي المجاور لإدارة الحماية المدنية، وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.