تعليم كفر الشيخ: لم نتلق أي شكاوى من امتحان الاقتصاد والإحصاء

لم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أي شكاوى من الطلاب، سواء خلال وعقب أدائهم مادة الاقتصاد و الإحصاء ، وشهدت اللجان متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 24511 طالب وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين، الإمتحانات.

وعبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادتي «الاقتصاد ، والإحصاء »، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي انطلقت، اول امس الاثنين وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل