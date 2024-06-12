مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT خلال اجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT .

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مواعيد التشغيل خلال أيام العطلة الرسمية ،حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1259 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول ، و 466 رحلة بالخط الثاني ، و 341 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالي 136 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

أولاً: الخط الأول والثاني والثالث للمترو

*تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً طوال العام

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول : من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني : من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً

ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحاً

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث : من محطة عدلي منصور

الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة ، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج

*مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث : من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً

ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 م ساءً

ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني و الثالث

*حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً

*ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر

وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهى تبادل الركاب .

كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور .



ثانياً:القطار الكهربائي الخفيف LRT

أشار البيان إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يومياً و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق ، وجدول التشغيل كالتالي :

* محطة عدلي منصور

أول رحلة الساعة 6 صباحاً

آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً ، إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً

* محطة الفنون والثقافة

أول رحلة الساعة 6:05 صباحاً

وآخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، الساعة 10:35 إلى محطة بدر

* محطة العبور الجديدة( المعرفة )

أول رحلة الساعة 7:03 صباحاً

آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور ، الساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر

* محطة بدر

أول رحلة الساعة 6:05 صباحاً إلى محطة الفنون والثقافة، الساعة 6:11 إلى محطة عدلي منصور

آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً الى محطة الفنون والثقافة، الساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور

كما أشار البيان إلى استمرار المتابعة الدقيقة من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الاضحى المبارك لعام 2024.