وفد الكوميسا يتفقد معهد بحوث التناسليات الحيوانية

تفقد اليوم وفد من المراجعين لدى منظمة الكوميسا بزيارة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وذلك برفقة الدكتور على إسماعيل رئيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية.

وقد استعرض الدكتور مصطفى سعيد فاضل أنشطة المعهد المختلفة والإمكانيات البشرية والمعملية ودور المعهد فى التدريب والإرشاد وخدمة المربيين بمصر وكذلك المعامل المعتمدة والإمكانيات الفنية والعلمية التى يمكن أن يساهم بها المعهد من خلال المنظمة.



ثم قام أعضاء الوفد بمراجعة جميع معامل المعهد المعتمدة وكذلك الإستفسار من الباحثين عن النقاط الفنية الخاصة بكل معمل، وقد قام جميع الباحثين بالمعهد وفريق الجودة بالإجابة عن جميع التساؤلات وشرح جميع الإمكانيات الخاصة بمعامل المعهد بطريقة علمية واضحة مما يعكس المستوى الفنى والعلمى المتقدم لدى الباحثين وكذلك الإمكانيات المتاحة لدى معامل المعهد والذى سوف يساهم فى اعتماد المعهد لدى المنظمة.