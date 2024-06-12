القمص فام بشارة يترأس النهضة الروحية في كنيسة الملاك ميخائيل بأسوان

يترأس القمص فام بشارة، غدًا الخميس، أولى فعاليات النهضة الروحية بمناسبة عيد رئيس الملائكة بمقر كاتدرائية الملاك ميخائيل التابعة للأقباط الأرثوذكس في أسوان بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتخلل اللقاء إقامة القداس الإلهي الصباحي والعشيات المسائية بمشاركة الأباء الكهنة وأحبار الكنيسة وبحضور عدد من المصلين وأبناء الكنيسة، ومن المقرر أن تستمر النهضة حتى يوم الأربعاء 19 يونيو، على أن الفعاليات الأباء الكهنة بمختف الكنائس.

تفاصيل النهضة الروحية

ياتي اللقاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها.

تتزامن النهضة مع بدء فعاليات الاسبوع السادس من الخمسين المقدسة التي تشهد تطبيق بعض الطقوس الخاصة بفترة الخمسين ودورة القيامة ومافيها من مراسم ذات"الطقس الفريحي"، ويستمر الأقباط في ممارسة هذه الطقوس حتى اليوم 39 من الخمسين حيث تشهد فيما بعد هذا التاريخ تطبيق طقس دورة القيامة داخل الهيكل فقط، ومن المعروف أن هذه الأيام هى مدة فرح لا يوجد بها صوم ولا مطانيات خلال هذه الأيام.

احتفالات ومناسبات الأقباط

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت 1 يونيو الموافق 24 بشنس حسب التقويم القبطي، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك، والذي يتفرد به الاقباط من تراث وتاريخ عريق.

فرحة متواصلة بقيامة المسيح

تقوم الكنائس طوال مدة الاسبوع الخامس من فترة الخمسين المقدسة بطقوس خاصة يغب عليها الطابع الفرايحي، وهى أيام روحية يعتز بها الأقباط، تحتفل فيها بذكرى قيامة السيد المسيح وهى 50 يومًا منحصر بين عيدي الفصح والعنصرة المقرر اقامته 23 يونيو المقبل، وتُعد رحلة ممتدة للفرحة المسيحية التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط، تنقسم أيام الخمسين إلى ٤٠ يوما قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود، وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، يروي الأقباط على مدار أسابيع هذه الفترة قصصًا أحداثًا مؤثرة وتدور حول مفهوم ملكوت الله.