الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

"المجتمعات العمرانية" تُحذر من الانصياع وراء إعلانات عن كمباوند بيوت بالمنصورة الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

 حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق الرئيسية عن لمشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزارى للمشروع.

 

كما تحذر الهيئة كافة الشركات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

 

وأوضحت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.

مواد متعلقة

تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتطوير الطرق في 4 مدن

آخر مستجدات وحدات "سكن لكل المصريين" بالسويس الجديدة

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد وحدات سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

وزير الإسكان يشرح لنائب رئيس غينيا الاستوائية جهود الدولة فى إنشاء العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية تستقبل وفدًا من شباب الدبلوماسيين بجامعة «سنجور» الدولية في جولة تفقدية

وزير الإسكان يشرح لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية جهود الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية

وزير الإسكان يتابع استعدادات مدينة العلمين الجديدة لإقامة مناطق ترفيهية

وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام بمشروع "valley towers"

الجريدة الورقية