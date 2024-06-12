"المجتمعات العمرانية" تُحذر من الانصياع وراء إعلانات عن كمباوند بيوت بالمنصورة الجديدة

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق الرئيسية عن لمشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزارى للمشروع.

كما تحذر الهيئة كافة الشركات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

وأوضحت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.