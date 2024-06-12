"الهجان" يناقش استغلال أراضي المحافظة لخدمة المواطنين مع مسئولي البنك الأهلي

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع عدد من مسئولي البنك الأهلي لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر .

وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين، وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع للبنك الأهلي ، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد الهجان خلال الاجتماع على أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء ايهاب حسن السكرتير العام وخالد هلال رئيس قطاعات امناء الاستثمار بالبنك الاهلي المصري وأحمد حامد نائب مدير عام التسويق والترويج بالبنك الاهلي المصري ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها هانم البيطار مدير عام الادارة العامة للشئون الاقتصادية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ومسئولي البنك الاهلي.