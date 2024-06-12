وسط حالة من الهدوء إنتهاء ثاني أيام امتحانات الثانوية بالبحيرة

وسط حالة من الهدوء أنتهى ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، حيث قام اليوم طلاب الشعبة العامة بأداء الامتحانات بمادتي الاقتصاد والاحصاء وهما من المواد التي لا تضاف الى المجموع، وأشاد الطلاب بسهولة المواد واكد المعلمين على سهولة مادة الاقتصاد عن العام الماضى.

ولم يشهد خارج اللجان بمحافظة البحيرة أى مخالفات أو تجاوزات، واتسمت الامتحانات والتى بدأت في التاسعة صباحا بالهدوء والانتظام كما أكد الطلاب سهولة المواد.

أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى انتظام انطلاق وبدء الامتحانات في يومها الثاني دون أي مشاكل أو شكاوى حيث وصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والاجابة في مواعيدها المقررة، كما تم فتح اللجان وانتظام دخول الطلاب دون أي مشاكل كما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى وبدأت الامتحانات في حالة من الهدوء.

وقد أدى الطلاب امتحان الاقتصاد في الفترة الأولى بداية من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٠.٣٠ صباحا.

و الفترة الثانية من امتحانات أولى أيام الثانوية العامة أداء الطلاب لامتحان مادة الاحصاء خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.