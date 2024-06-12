9 منتخبات عربية آسيوية تأهلت للدور النهائي من تصفيات المونديال

اختتمت منافسات المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بتحقيق العديد من النتائج الهامة الخاصة بالمنتخبات العربية.

ونجحت المنتخبات العربية في الظهور بصورة جيدة خلال التصفيات المزدوجة، حيث تأهلت 9 منتخبات عربية من بينها للمرحلة الثالثة والنهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما لم يحالف التوفيق 3 منتخبات أخرى.

وتأهلت 9 منتخبات عربية من آسيا إلى الدور النهائي وهي: قطر والكويت وعمان والعراق والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وفلسطين.

- المجموعة الأولى (قطر والكويت): تصدرت قطر المجموعة الأولى وتأهلت إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا بـ16 نقطة، ولحق به منتخب الكويت الوصيف بـ7 نقاط.

- المجموعة الرابعة (عمان): تأهل المنتخب العماني بعد تحقيق المركز الأول في المجموعة الرابعة بـ13 نقطة.

- المجموعة السادسة (العراق): تأهل منتخب العراق بعد صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة 18 نقطة.

- المجموعة السابعة (السعودية والأردن): نجح منتخب الأردن في تصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام السعودية، بعدما حقق كل منهما 13 نقطة، ليتأهلا معا للمرحلة الثالثة والنهائية من تصفيات كأس العالم.

- المجموعة الثامنة (الإمارات والبحرين): نجح منتخب الإمارات في تحقيق 16 نقطة، ليتأهل على رأس المجموعة الثامنة وخلفه البحرين بفارق 5 نقاط أقل.

- المجموعة التاسعة (فلسطين): تمكن منتخب فلسطين من خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الأخيرة برصيد 8 نقاط، ليتأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.

3 منتخبات عربية آسيوية غادرت تصفيات المونديال

وودعت 3 منتخبات عربية آسيوية فقط تصفيات كأس العالم، وهي سوريا التي حلت ثالثة في المجموعة الثانية خلف اليابان وكوريا الشمالية، ومنتخب اليمن الذي حل ثالث في المجموعة الثامنة خلف الإمارات والبحرين، بجانب لبنان الذي حل ثالثا أيضا في المجموعة الثامنة خلف أستراليا وفلسطين.

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