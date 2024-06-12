وزارة العمل تنشر الخطة التدريبية السنوية للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية" 2024 -2025 "

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء ،حرص الوزارة على مواصلة جهودها ،ودورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، بهدف توعية العامل،وكذلك صاحب العمل، بأهمية وجود بيئة عمل لائقة ، مُشجعة على الإستثمار، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل ،وأدوات الإنتاج داخل المنشأة.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أعلن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل ، عن خطة عمله التدريبية السنوية للعام 2024 -2025 ، الخاصة ببرامج السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق، والبرامج النوعية،والمُوضحة فى الإعلان المُرفق مع هذا البيان الصحفي .

وقال البيان أن ذلك يأتي إيماناً بدور المركز القومي فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت ،حيث يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور الآتية :

1- تنظيم دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة" السويس - الأسكندرية - أسيوط ".

2- دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت"، بناءًا علي طلب المنشأة .

3- إجراء الدراسات الميدانية لمشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

4- المُشاركة والتنظيم للمؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل..5- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء داخل الجمهورية أو خارجها ..

من جانبها أوضحت الكيميائية سهير الليثى المُشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، فى تقريرٍ أعدته بهذا الشأن ، أن تلك الجهود والمهام التى يقوم بها المركز، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،لتفعيل دور المركز فى تقديم مجموعة من أقوى البرامج التدريبية للعاملين في مختلف القطاعات بهدف الحفاظ على سلامة وصحة العامل داخل بيئة العمل من خلال خلق بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الإصابات والأمراض .

وأضاف:" يُعتبر التدريب أحد الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المركز لمُساعدة المنشآت علي التطبيق السليم لنُظم السلامة والصحة المهنية ، وذلك من خلال خطة سنوية تضم عددًا من البرامج الأساسية والمتقدمة للجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية تطبيقًا للقرار الوزاري 134 لسنه 2003 ،وبرامج الوقاية من الحريق، وبرامج نوعية ومتخصصة تبدأ في يوليو من كل عام .."..

وأوضحت الليثي :"من شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ،تسديد الرسوم مُقدمًا قبل بدء البرنامج بأسبوعين علي الأقل نقدًا ،أو عن طريق الدفع الالكتروني ،وذلك للجهات الحكومية علي الكود المؤسسي رقم "32101401" ،أو عن طريق التحويل البنكي من حساب العميل الي حساب إيرادات باب ثالث ح رقم 9055447774 ،بالوصف " حساب المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، بالرقم المؤسسي "32101401"، بالبنك المركزي المصري - الفرع الرئيسي ،مع العلم أن المركز هيئة حكومية لا يخضع لأي ضرائب أو دمغات ، وفي حالة إعتذار، أو تأجيل المُرشحين من جهة عملهم ،يكون ذلك بخطاب رسمي قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل ،وإلا تُحتسب رسومهم لصالح المركز، كما يشترط تقديم ما يثبت حصول المُرشح علي التدريب الأساسي في برامج" الأخصائي و الفني و أعضاء لجان و المتقدم "، كما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ولا يجوز استبدال دارس بأخر أكثر من مرة ،علي أن يتم ذلك قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل ، وشرط قبول الدارس لأي برنامج أن يكون متفرغ تفرغًا كاملًا ،وحصوله علي مؤهل متوسط" عدا أعضاء اللجان" ، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي عند تسجيل المرشح في كل برنامج ..كما تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر..ولطلب تنظيم دورات تدريبية بالمُنشأت يرجي الاتصال بالمركز الرئيسي بالقاهرة ،أو الأفرع بالمحافظات طبقا للبيانات الواردة بالخطة .."