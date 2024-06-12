أستاذ الطب الوقائي يحذر من التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن ضربات الشمس خطير جدًا، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزيد احتمالية الإصابة بضربات الشمس، موضحًا أن التعرض لضربات الشمس هو شئ تراكمي فمن الممكن أن تتراكم الأشعة في الجسم عام بعد عام حتى يصل عمر الإنسان إلى 70 سنة.

التعرض لأشعة الشمس:

وقال “المر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “ضربات الشمس تراكمي.. لو اتعرضت لمدة 10 دقائق لأشعة الشمس، ثم تعرضت بعدها بشهر لمدة 15 دقيقة كل هذا تراكم مع مرور الوقت ويصيبك بضربة شمس”، موضحًا أن تراكم أشعة الشمس يكون سببًا في البداية بالإصابة الإنهاك الحراري خفيف ويليها تقلصات حرارية للعضلات وبعدها الإنهاك الحراري، ويليها ضربة الشمس وتستوجب الدخول والخضوع للعلاج في المستشفى.

وشدد على أنه عندما يزداد تعرض الإنسان لأشعة الشمس يحدث سرطان الجلد ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، مؤكدًا أن ضربة الشمس هي أخر شئ من الممكن أن ينتج بسبب اشعة الشمس، وضربة شئ هي أخطر شئ وأندرها.

وأكد أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أنه بهدف تقوية العظام يجب أن يكون بوقت محدد يجب ترك الطفل أمام أشعة الشمس بمدة لا تتعدى الـ20 دقيقة حتى لاتحدث مضاعفات خطيرة.