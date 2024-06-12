أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 12-6-2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 /6 /2024 وفقًا لاخر تحديث البنك الأهلي المصري، ليسجل سعر الدولار 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل 51.002 جنيه للشراء، و51.166 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.00 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.49 جنيه للشراء.

60.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.25 جنيه للشراء.

155.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.95 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.05 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

الدولار يستقر أمام العملات

استقر الدولار، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام عملات منافسة خلال الليل في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم.

وتعافى الدولار بعد أن صدر تقرير وظائف لشهر مايو، الجمعة، وجاء ببيانات أقوى من المتوقع مما زاد فرص بقاء التضخم مرتفعا واستمرار قوة النمو أيضا مما يقلل احتمالات اضطرار المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وستتسنى للمستثمرين فرصة تقييم موقف التضخم عندما يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش قبل ساعات من إنهاء المركزي الأميركي لاجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة الكبرى، عند مستوى 105.29 بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.46 خلال الليل.كما استقر اليورو عند 1.073675 دولار مما أبعده عن أقل مستوى منذ الثاني من مايو الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.07195 دولار.