وصول أسرة ضحية عصام صاصا لحضور أولى جلسات محاكمته

وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه أحمد مفتاح إلى محكمة جنايات الجيزة لحضور أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

وقبل المحاكمة بساعات أعلن مطرب المهرجانات عصام صاصا، تصالحه مع أسرة أحمد مفتاح، الشاب الذي دهسه بسيارته على طريق دائري المنيب.

وقال مطرب المهرجانات في مقطع فيديو عبر موقع التواصل، إنه يقدم خالص التعازي لأسرة الضحية، وأنه تم التراضي بين الطرفين، مؤكدا أنه لم يكن ينوي التخلي عن أسرة "مفتاح" تحت أي ظرف.

وأوضح علي محامي ضحية عصام صاصا، أن أهالي الضحية أحمد مفتاح وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني.

وأضاف فايز أنه سيقر غداً أمام محكمة جنايات الجيزة بالتصالح، نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر.

كما أشار محامي الضحية إلى أن عصام صاصا تواصل معه بعد قرار أسرة المجني عليه وأكد له أنه سعيد بهذا الصلح قائلًا: "دلوقتي أقدر أنام".

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة ألقت القبض على مطرب المهرجانات، عصام صاصا، لاتهامه بدهس شخص على طريق دائري المنيب.

وبعد التحقيق معه، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان بضمان مالي 30 ألف جنيه على ذمة القضية وجرى عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وتبين من التحليل أن نجم المهرجانات يتعاطى المخدرات، وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة.