أسعار الذهب في الإمارات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء.. تشهد أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في الإمارات، تذبذبا، بين الارتفاع والانخفاض وذلك بشكل لحظي.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء في دولة الإمارات، وذلك للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها المعدن النفيس، وتحرص الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة التي تشهدها البلاد العربية ومصر لرصد آخر التطورات التي تشهدها الأسواق، وجاء سعر الذهب في الإمارات اليوم على النحو الآتي:

اسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

ووفقاً لـ مجموعة دبي للمجوهرات:

الذهب عيار 24

عيار 24 يسجل AED 279.00

الذهب عيار 22

عيار 22 يسجل AED 258.25

الذهب عيار 21

عيار 21 يسجل AED 250.00

الذهب عيار 18

عيار 18 يسجل AED 214.25

معلومات حول القيراط

تُستخدم وحدة القيراط لقياس درجة نقاء الذهب، فكلما ازداد العيار ارتفع سعر الذهب، ويعتبر الذهب عيار 24 قيراط هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها.

أما الذهب عيار 22 قيراط فغالباً ما يتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 قيراط يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في الإمارات

هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار الذهب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤثر في بعض الجوانب الأساسية الكامنة وراء التقلبات في أسعار الذهب.