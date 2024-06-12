ضبط 2 طن أسمدة زراعية ولحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية وأسفرت عن ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و11مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 11 شيكارة دقيق بلدى ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين بمركزى بدر وكوم حمادة

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت وادكو تم ضبط كمية من اللحوم والكبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص بالإضافة لضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.