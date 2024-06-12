السكة الحديد : إجراء تعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى المبارك

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء بعض التعديلات على القطارات الاضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وبيانها كالآتي:

- يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 ( ثالثة مكيفة) القاهرة / أسوان وذلك يوم 13 / 6 / 2024 فقط، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة وذلك يوم 14 / 6 / 2024 فقط.

- يتم إلغاء تشغيل قطارى 1946 (VIP) القاهرة / أسوان والمقرر له يوم 14 / 6 /2024، كما يتم إلغاء قطار 1947 (VIP) والمقرر له يوم 20 / 6 / 2024.

- يتم تشغيل قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 21/6/2024 فقط بدلاً من يوم 20 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10:05 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار 2249 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 21 /6/2024 فقط بدلاً من يوم 20 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

- يتم امتداد مسير قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر إلى محطة أسوان يوم 14 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:40 مساء ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2041 (تالجو) الأقصر / القاهرة من محطة أسوان يوم 15 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- يتم تعديل تركيب قطارى 1940 / 1941 بعدد (12 عربة ثانية مكيفة VIP) وبنفس جدولة وأيام تشغيله المقررة سابقًا.

- يتم تشغيل قطار 1946 (مكيف) القاهرة / أسوان يوم 13 / 6 / 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 5 عربات ثانية مكيفة روسى) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءً ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان / القاهرة يوم 14 / 6 / 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة + 5 عربات ثانية مكيفة روسى) حيث يقوم من أسوان الساعة 03:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 03:40 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

- يتم تعديل تشغيل قطار 1946 (مكيف) القاهرة / أسوان يوم 15 / 6 / 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة أسبانى) حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:00 مساء ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحًا طبقاً للجدول المرفق.

- يتم تعديل تشغيل قطار 1947 (مكيف) أسوان / القاهرة يوم 16 / 6 / 2024 فقط بتركيب (8 عربات ثانية مكيفة أسبانى) حيث يقوم من أسوان الساعة 07:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 07:15 مساءً طبقاً للجدول المرفق.

على أن يتم تشغيل كافة القطارات الإضافية خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك طبقًا لما تم نشره سابقاً على الصفحة الرسمية للهيئة.