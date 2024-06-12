محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ/ 2024م .

جاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين عطائكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها " .

وفي ذات السياق بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ / 2024م .

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

كما بعث " الفقي " ببرقيات التهنئة المماثلة للوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة.

وبرقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ /2024م.

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها ".