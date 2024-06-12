رئيس البحوث الزراعية يستقبل سفيرة رومانيا بالقاهرة

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودريان لمناقشة سبل التعاون المستقبلي بين مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية والمعاهد والجامعات والهيئات فى مجال العلوم الزراعية والبيطرية من الجانب الروماني.

وأكد عبد العظيم أنه جار العمل على اعداد بروتوكول تعاون بين الطرفين حيث استعرض دور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية في مصرمن خلال المعاهد والمعامل التابعة للمركز وفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانب المصري والجانب الروماني وفى اطار هذا التعاون البناء.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات عبر تقنية الزووم بين الجانبين لتبادل المعلومات و الخبرات فى مجال الانتاج النباتي والصحة النباتية من أجل وضع منهجية زراعية إيكولوجية تهدف إلى استدامة إنتاج المحاصيل المختلفة وتعزيز تطبيق المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية و تنفيذ التشريعات الخاصة بها، كما اتفق الجانبين على تبادل الخبرات فى تطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجي وكذلك التعاون المشترك في مجالات الانتاج الحيوانى وصحة الحيوان والاستصلاح الز ارعي والميكنة الزراعية وأنظمة الري الحديثه والزراعة العضوية من خلال جدول زمنى محدد.

كما اتفق الجانين على تبادل الزيارات والخبرات لإيجاد حلول تكنولوجيه للحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال البحث العلمي وعمل مشاريع بحثية مشتركة لتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة 2030 وفي ختام الزيارة أعربت سفيرة رومانيا بالقاهرة عن سعادتها بزيارة مركز البحوث الزراعية وحسن الاستقبال والحفاوة واشادت بالدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة في تحقيق التنمية الزراعية في مصر