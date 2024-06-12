52 ألف طالب بالشرقية يؤدون الامتحان في مادتي الإحصاء والاقتصاد

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي العام في محافظة الشرقية، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، الامتحان في ثان أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، في مادة الاقتصاد وينتهي في العاشرة والنصف «فترة أولى»، وفي

«الفترة الثانية» سيمتحن الطلاب في مادة الإحصاء من 11 صباحًا وحتى الثانية عشر ونصف، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

والمواد التي يؤديها الطلاب اليوم هي مواد غير المضافة للمجموع، تكون جميع أسئلتها اختيار من بين متعدد، ولا توجد أسئلة مقالية، وتشمل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء، وهي مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف إلى درجات الطالب، ويكفي حصول الطالب على 50% من الدرجة لاجتياز هذه المواد، ورسوب الطالب في هذه المواد سبجعله يؤدى الامتحان فيها بالدور الثاني.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 52 ألفا و133 طالب وطالبة، موزعين على 149لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.