محافظ جنوب سيناء يبحث اقامة المجمع الديني الخدمي بنبق بشرم الشيخ

في اطار متابعة المشروعات وبحث أنسب السبل لاستمرار أعمال التطوير بمدينة شرم الشيخ.

بحث اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء مهندس بدر حسني، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، والمستشارين، مع مجموعة مستثمرين من الخارج مصريين الأصل وكنديين الجنسيه، اقامه مجمع خدمات مول وحديقة ومستشفى ومدرسة بجوار المسجد والكنيسة بمنطقة المجمع الديني الخدمي بنبق بشرم الشيخ.

وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي .



وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي تقديم الرسومات والبدء في المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.