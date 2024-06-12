"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد "حماس" يشير إلى محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق المقترح.

وقال الرشق في منشور في قناته على "تلغرام": "رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية، وينسجم مع مطالب شعبنا ومقاومتنا ويفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق".

وشدد على أن "تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد حماس، مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات هذا الاتفاق".