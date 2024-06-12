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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد "حماس" يشير إلى محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق المقترح.

وقال الرشق في منشور في قناته على "تلغرام": "رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية، وينسجم مع مطالب شعبنا ومقاومتنا ويفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق".

وشدد على أن "تحريض الإعلام الإسرائيلي على رد حماس، مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات هذا الاتفاق".

 

الجريدة الورقية