إصابة إثنين في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع على جانب الطريق نقل بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن نتج عنه إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات بالوجه والرأس وإصابة سائق كان برفقته بكسر بالساق اليمنى وجروح بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "السيد . ح . ا . ح" 38 سنة سائق يقيم بمحافظة البحيرة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بجروح وكدمات بالوجه والرأس ومستقل السيارة "سعيد . ا . ص . ا" 52 سنة سائق يقيم بذات الناحية بكسر بالساق اليمنى وجروح بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .





وبسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية .





جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .







وفي سياق آخر أصيب عامل يبلغ من العمر 22 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج بجرح طعني نافذ أسفل البطن من الناحية اليسرى تعدى عليه حداد بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول "كريم . س . ا . ر" 22 سنة عامل مصاباً بجرح طعني نافذ أسفل البطن من الناحية اليسري يقيم بدائرة القسم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "محمد . ش . ع . ك" 22 سنة حداد يقيم دائرة القسم بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما .





تم ضبط المتهم والآداة المستخدمه "سكين" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .