أوقاف الفيوم تخصص 162 ساحة لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك

خصصت مديرية أوقاف الفيوم عدد 162 ساحة، إضافة إلى المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك سوف تقام بذات الضوابط التي يتم تنفيذها خلال صلاة العيد سنويا.

وأضاف مدير مديرية أوقاف الفيوم، أنه قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف المديرية وادارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الساحات الــ 162 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و48 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و27 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و12 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و12 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.

وكيل أوقاف الفيوم يناقش الاستعداد لعيد الأضحى مع مديري الإدارات ..د

وكان الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم قد عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية، وذلك لمناقشة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات وتكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد، وذلك بحضور فضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير إدارة شؤون الإدارات؛ وعدد من مديري الإدارات الفرعية.

خلال اللقاء تم مناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة القادمة، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، وقوافل الواعظات، والبرنامج الصيفي للطفل، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، ومشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، وذلك بالتنسيق مع إدارات الأوقاف الفرعية.

أكد وكيل أوقاف الفيوم خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، ولا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، حتي يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة أو خطبة العيد.