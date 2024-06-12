كريم عبدالعزيز مفاجأة فيلم "ولاد رزق 3".. (للتفاصيل)

اقيم المؤتمر الصحفي والعرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" بحضوره أبطاله وصناعه، أمس، الثلاثاء بالتجمع الخامس.

وكشفت نهاية فيلم "ولاد رزق 3" عن وجود جزء رابع للعمل بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، الذي انتهت أحداث الجزء الثالث بظهوره كضيف شرف مما جعل ذلك حدث استثنائي في العمل.



ومن المتوقع أن يحصد الفيلم إيرادات قياسية في شباك التذاكر بموسم أفلام عيد الأضحى 2024، وذلك نظرًا لأن العمل له جمهور ضخم في الدول العربية وينتظر طرح الجزء الثالث لمتابعة أحداث قصتهم.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3



في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

