الزمالك يصرف مستحقات جوزيه جوميز على دفعتين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك سداد مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول على مرتين وتكون الدفعة الأولى خلال الأيام القادمة بينما تكون الثانية عقب صرف مكافآة التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية.

ويواصل الزمالك استعداداته لملاقاة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الممتاز و التي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساء يوم الجمعة المقبل.

وقام المدرب البرتغالي بدراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس خلال الأيام الماضية من أجل التحضير الجديد للقاء والنجاح في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط للمنافسة على لقب الدوري .

على جانب آخر شهدت الآونة الأخيرة قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اسم عمر الساعي لاعب وسط فريق الإسماعيلي على مسؤولي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع لاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الصيفية، في ظل انتهاء عقد محمد أشرف"روقا" لاعب وسط الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك التفاوض مع الإسماعيلي في الفترة المقبلة لمعرفة شروطه لبيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.