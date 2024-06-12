المشدد 18 سنة للمتهمين بالشروع في قتل 4 أشخاص بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 18 سنة لاتهامهم بالشروع في قتل 4 أشخاص، واستعراض القوة ضد مواطنين وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض بالصف.

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهمين "محمد.ا.ش" 31 سنة، "مصطفي.م.ش" 26 سنة، "إسلام.ا.ش" 30 سنة، "أمين.م.ش" 25 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعد أن وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل آخرين.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15034 لسنة 2023 جنايات الصف، أنه في تاريخ ۲۰۲۳/۷/۲۱ بعد صلاة الجمعة، توجه المجنى عليه الأول محمد فتحی کیلانی فرحان ومعه من أفراد عائلته علاء عادل محمد درويش وآخرين لمنطقه أرض سوسن الكائنة يعرب الحصار القبلية بمناسبة احتفالهم بعقد قرآن وفوجئ بقيام المتهم الأول المحمد إبراهیم شورى زايد وشهرته هتلر ومعه المتهم الثاني مصطفى محمد امين شورى، وكان معهم باقي المتهمين وحدث بينهم مشادة كلامية، بسبب رفض المتهمين إقامة الاحتفال بتلك الأرض التي يسكنها الأول، ولوجود خلافات سابقة بينهما.

وإذا بالمتهمين والمتهم الثالث إسلام شوری، وأمين شورى يقومون باستعراض القوة والعنف والشروع في قتل المجنى عليهم بأن قام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح نارى.

وأضاف أمر الإحالة: أن المتهمين جميعًا شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد.ف.ك"، "علاء.ع.م"، "أشرف.س.م"، "محمد.ع.ع"، بأن قام كل من المتهم الأول بالإطلاق صوبهم وابل من الأعيرة النارية من سلاح ناري، فأحدث إصابة المجني عليه الأول.

كما قام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فأحدث إصابة المجني عليه الثاني قاصدين قتلهم جميعا حال تواجد كل من كل من المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة ليشدوا من اذرهم إلا أنه خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتهم هو علاج المجني عليهما الأول والثاني، وتمكن المجني عليهما الثالث والرابع من تفادي الأعيرة النارية.

كما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين تهمة استعراض القوة والعنف قبل المجني عليهم "محمد فتحي كيلاني"، "علاء عادل درويش"، "أشرف سيد مفرح"، "محمد عبد التواب شوري" على إثر خلافات بينهم حيث قاموا بالتعدي عليهم مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء - وتمكنوا من تلك الوسيلة القهرية من بث الرعب والتهديد في نفوسهم وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.