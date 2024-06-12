بدء الجشني الميداني بجميع الوحدات والمكاتب الصحية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بدء الجشني الميداني بجميع الوحدات والمكاتب الصحية بالمحافظة اي التأكد من تلقي جميع الاطفال دون سن الخامسة لجميع التطعيمات الروتينية المستحقة لسنهم تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمد بدوي مدير إدارة التطعيمات وذلك من سن يوم وحتي أقل من 5 سنوات.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الخطوة تأتى في إطار استراتيجية مصر 2030 للحفاظ علي نسب تغطية التطعيمات الروتينية و للتأكد من حصول الاطفال علي التطعيمات الروتينية.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان الحملة مستمرة حتى 13 يونيو الجارى وسيجرى خلالها تم تطعيم الأطفال المتخلفين عن أي جرعة مستحقة .