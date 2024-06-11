إصابة شخص بحروق بسبب انفجار إسطوانة غاز في أسوان

شهدت منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان ،إنفجار إسطوانة غاز بشقه سكنية ،مما أسفر عن إصابة شخص بحروق فى جميع أنحاء الجسم ، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل إمتدادها إلى مناطق أخرى.

نلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بإندلاع النيران فى شقة سكنية بسبب إنفجار إسطوانة غاز ،وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى محل الواقعة ،وسيطرت الحماية المدنية على النيران ،ونقل المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص الطبى تبين إصابة شخص يدعى محمد .م. أ. بحروق فى جميع أنحاء الجسم بنسبة 100 % وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.