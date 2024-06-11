أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا.. غدا

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتعاطي المخدرات ودهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.

النيابة العامة أمرت بوضع مطرب المهرجانات عصام صاصا على قوائم الترقب والوصول لضبطه وإحضاره حال مجيئه إلى مطار القاهرة الدولي، بعد دهسه سائق بالجيزة وصدور قرار ضبطه وإحضاره.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بقيام عصام صاصا مطرب المهرجانات بعمل توكيل مزوَّر لمحامٍ للترافع عنه أمام جهات التحقيق، واتهم البلاغ صاصا وآخرين بالتزوير، حيث لا يجوز عمل التوكيل بعد مغادرة المتهم إلى خارج البلاد.

وقرَّرت النيابة العامة، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته للمحاكمة الجنائية.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة ان نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، تتهم المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة؛ أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.