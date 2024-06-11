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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعادل مثير بين الإمارات والبحرين في تصفيات كأس العالم

مباراة الإمارات والبحرين
مباراة الإمارات والبحرين

إنتهت مباراة منتخبي الإمارات والحرين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس آسيا وكأس العالم.

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موعد مباراة منتخب الإمارات ونيبال اليوم والقناة الناقلة

تقدم المنتخب البحريني مبكراً منذ الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق لاعبه مهدي حسن قبل أن يدرك المنتخب الإماراتي التعادل سريعاً في الدقيقة 10 بهدف أحرزه سلطان الأميري.

جاءت المباراة هادئة وخلت من الحماس والندية في ظل ضمان المنتخبين التأهل للمرحلة التالية من تصفيات كأس العالم، بجانب تأهلهما إلى نهائيات بطولة كأس آسيا.

ويحتل المنتخب اإماراتي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة بينما يتواجد المنتخب البحريني في الوصافة بـ 11 نقطة في رصيده.

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