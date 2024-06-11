تعادل مثير بين الإمارات والبحرين في تصفيات كأس العالم

إنتهت مباراة منتخبي الإمارات والحرين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس آسيا وكأس العالم.

تقدم المنتخب البحريني مبكراً منذ الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق لاعبه مهدي حسن قبل أن يدرك المنتخب الإماراتي التعادل سريعاً في الدقيقة 10 بهدف أحرزه سلطان الأميري.

جاءت المباراة هادئة وخلت من الحماس والندية في ظل ضمان المنتخبين التأهل للمرحلة التالية من تصفيات كأس العالم، بجانب تأهلهما إلى نهائيات بطولة كأس آسيا.

ويحتل المنتخب اإماراتي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة بينما يتواجد المنتخب البحريني في الوصافة بـ 11 نقطة في رصيده.