رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يكشف متطلبات القطاع الخاص.. أبرزها الاستثمار وحوافز التصدير

أكد المهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتخلص في 8 محاور، موضحًا أنه لابد من وضع نظام من أجل تخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية، كما أن هناك صعوبة "البيروقراطية" والإجراءات في إنهاء الإجراءات والتراخيص رغم وجود "الرخصة الذهبية"، ولا يجب أن يكون هناك اصطدام مع القطاع الخاص، ولابد أن تقدم الدولة الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمر.

متطلبات القطاع الخاص

وأشار "الشاهد"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن المحور الرابع الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد ولابد من تدعيم تلك القطاع، والمحور الخامس خاصة بالإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير لابد من سهولة العمليات بشأن التصدير وتقليل مدة رحلة المنتج وتسهيل التحرك للشاحنات، والمحور السادس هو بشأن حوافز التصدير لابد أن يتم صرفها مع المنتج "كاش" وإلا سيتم إضافتها على المنتج ويتم تقليل فرص المنافسة، والمحور السابع خاصة بتكلفة التمويل، والنقطة الأخيرة خاصة بجذب الاستثمارات.

وشدد على أن الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تساعد في تخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يساعد في حلول للأزمة من خلال خروج أرباح المشاريع على المدى الطويل وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار.