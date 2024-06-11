الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس والجهاد يعلنان تسليم ردهما على مقترح الهدنة للمسؤولين في مصر وقطر

بوابة الوفد الإلكترونية

قام وفد مشترك من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة بتسليم رد فصائل المقاومة على مقترح الهدنة مساء اليوم لمسؤولي قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وكذلك تم إرسال الرد للمسؤولين المصريين.

وأكد الوفد، في تصريح صحفي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام.

وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

 

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