حماس والجهاد يعلنان تسليم ردهما على مقترح الهدنة للمسؤولين في مصر وقطر

قام وفد مشترك من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة بتسليم رد فصائل المقاومة على مقترح الهدنة مساء اليوم لمسؤولي قطر أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وكذلك تم إرسال الرد للمسؤولين المصريين.

وأكد الوفد، في تصريح صحفي، أن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام.

وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.