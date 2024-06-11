بالأرقام.. أقوى 50 شركة في مصر

تصدر البنك التجاري الدولي (CIB)، قائمة “أقوى 50 شركة عامة في مصر” لعام 2024، وفق فوربس الشرق الأوسط، وبلغت القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي 4.7 مليار دولار، وأصول بنحو 17.4 مليار دولار، وقد قفز صافي أرباح البنك بنسبة 83.5% في 2023 إلى 619 مليون دولار.

فيما حلت كل من أوراسكوم كونستراكشون، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بالمركزين الخامس والسادس، بقائمة “أقوى 50 شركة عامة في مصر” لعام 2024.

أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات

وضمن العشر مراكز الأولى، جاءت أوراسكوم كونستراكشون، التي أسسها الملياردير الراحل أنسي ساويرس، لتصبح أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات والإنشاءات في مصر، بقيمة سوقية بلغت 543 مليون دولار.

فيما جاء بعدها مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة سوقية إجمالية 2.4 مليار دولار، ومبيعات بلغت 593 مليون دولار، بينما بلغت صافي الربح 70 مليون دولار وحجم الأصول 4.2 مليار دولار.

وبالنسبة لقطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ16 بنكًا، بمبيعات 8.4 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغ 58.5 مليار دولار، يليه قطاع العقارات والإنشاءات وقطاع الصناعة بـ9 و7 شركات على التوالي.