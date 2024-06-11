بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، وبلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1960 جنيهًا للطن، ووصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024:

وبلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1960 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

وبلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1990 جنيهًا في الطن.

وعن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1230 إلى 1350 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.