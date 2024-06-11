الأسهم فى مسقط تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4696.21 نقطة منخفضًا 13.2 نقطة وبنسبة 0.28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4709.41 نقاط.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و8 آلاف و480 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 25.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و181 ألفًا و693 ريالًاعُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.049 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.30 مليار ريال عُماني.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية جلسة تداولاته، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بنحو 27.15 نقطة، بنسبة 0.28 %، ليصل إلى مستوى 9631.60 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 165 مليونًا و51 ألفًا و429 سهمًا، بقيمة 408 ملايين و219 ألفًا و501.843 ريال فى أسواق الأسهم القطرية ، نتيجة تنفيذ 14943 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 560 مليارًا و54 مليونًا و335 ألفًا و494.890 ريالًا، مقابل 557 مليارًا و423 مليونًا و486 ألفًا و628.650 ريالًا، في الجلسة السابقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية خلال تعاملاتها جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 77ر12 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7042 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 %، حيث تم تداول 8ر185 مليون سهم عبر 15368 صفقة نقدية بقيمة 5ر45 مليون دينار كويتي (نحو 7ر138 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 58ر12 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5989 نقطة بنسبة ارتفاع 21ر0 % من خلال تداول 5ر76 مليون سهم عبر 5306 صفقات نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 09ر20 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7661 نقطة بنسبة انخفاض 26ر0 % من خلال تداول 2ر109 ملايين سهم عبر 10062 صفقة بقيمة 35 مليون دينار (نحو 7ر106 ملايين دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 70ر1 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5802 نقطة بنسبة ارتفاع 03ر0 % من خلال تداول 3ر51 مليون سهم عبر 2958 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 ملايين دينار (نحو 24 مليون دولار).