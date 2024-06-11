ليلى علوي بعد تعرضها لموقف مُحرج من عمرو دياب .. "هو اللي بادر بالسلام"

خرجت النجمة ليلى علوي ، عن صمتها بعدما تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من آخر ظهور لها في حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي، والذي أظهر تعرضها للإحراج من قبل الهضبة عمرو دياب.

وظهرت ليلى علوي في الفيديو وهي تتبادل القبلات مع عمرو دياب، ولكن الأخير اكتفى بقبلة واحدة على الخد، ما جعل البعض يظنون أنها تعرضت للإحراج من هذا الفعل .

ليلى علوي: عمرو دياب بادر بالسلام وهو فنان كبير ومحبوب

نفت "ليلى" تعرضها للإحراج على يد الهضبة، خلال تواجدهما في حفل زفاف نجلة محمد السعدي، قائلة:"عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله، وهو ذوق جدًا وعمرنا ما سمعنا في تاريخه الطويل ده أي حاجة، وهو اللي جه سلم عليا وده بيحصل مع كل زملائه في الوسط مش أنا بس ".

وفي سياق آخر، تنتظر ليلى علوي، انطلاق عرض أجدد أعمالها السينمائية، بعنوان "جوازة توكسيك"، والذي مقر أن يعرض يوم 4 يوليو بجميع السينمات المصرية.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد أنور، تامر هجرس، إخراج محمود كريم.

أما عن آخر أعمالها السينمائية، عرض لها آخيرًا فيلم "مقسوم"، وحقق إيرادات ضخمة وقتها، وحصد إشادات واسعة من النقاد والجمهور .

قصة فيلم مقسوم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.