محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لتجديد عدد من الوظائف القيادية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف في مديرية الزراعة بالغربية، الديوان العام، ومديرية الطب البيطري .

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد شهد اليوم أيضا انطلاق أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية «شبرا بلولة».. قلعة زراعة وصناعة الياسمين عن طريق عدد من القوافل الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف في المقام الأول لتنمية وبناء الإنسان، وتمكينه اقتصاديا ضمن أعمال التنمية البشرية التي تعطيها محافظة الغربية الأولوية إلى جانب أعمال التشييد والبنية التحتية التي يقوم بها المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة .يأتي ذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون، بحضور العقيد فارس الاشوح المنطقة الشمالية العسكرية ، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور ،وكلاء وزارة التربية والتعليم ،الشباب والرياضية ، التضامن الاجتماعي ، القوى العاملة ، الطب البيطري ، الصحة ، الزراعة ، المكتب الفني ، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وبدأ المحافظ، بتفقد القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بمدرسة شبرا بلوبة الابتدائية المشتركة والتي بدأت فعالياتها يوم الاثنين الماضي، وتضم تخصصات (الباطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ومسالك وأسنان وأنف واذن ونساء وتنظيم اسرة)، إلى جانب الصيدلية و معمل الدم ومعمل طفيليات.

وأشاد محافظ الغربية، بجهود مديرية الصحة والتي نجحت في توقيع الكشف الطبي على 625 مريض في مختلف التخصصات ، كما قامت بتنفيذ 10 ندوات تثقيفية مختلفة لأكثر من 305 مواطن.



وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى أنه تم تحويل 5 حالات لمستشفى المنشاوي لاستكمال الفحوصات الطبية مؤكدا ان القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي وستستمر في اعمالها الى نهاية الأسبوع لضمان وصول الخدمة الطبية اللائقة لجميع المواطنين .

وتفقد رحمي، جانب من الأنشطة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم داخل المدرسة، حيث نظمت المديرية عددا من الفقرات والورش الفنية، (التربية النفسية ورش عمل "حقوق الطفل "تجمل بالأخلاق"، الاقتصاد المنزلي ورش عمل "كروشيه" – "الخرز"، التربية الفنية ورش عمل "الطباعة على القماش" – "زخارف نباتية"، التربية الاجتماعية ورشة عمل "أحلام أطفال" مباراة كرة قدم – عرض كاراتيه استقبال زيارات – تنس طاولة من التربية الرياضية المجال الصناعي ورش عمل "تدوير خامات البيئة" أركت والمشغولات الخشبية"، المجال الزراعي، فضلا عن ندوة ابني عن التربية الإيجابية ) وأثنى المحافظ على أداء الطلاب موجها باستمرار تلك الورش الفنية والتي تساهم في تنمية مهارات الطلاب، وقام المحافظ والطلاب بزراعة عدد من الأشجار بفناء المدرسة ضمن احتفالات المحافظة بيوم البيئة العالمي .

توزيع المساعدات المالية والغذائية للأسر الأكثر احتياجا

وفي سياق متصل تفقد المحافظ ورش العمل التي نظمتها مديرية الثقافة ورشة حكي للأطفال، ورشة تلوين، رسومات فنية، معرض الكتاب لاكتشاف وتطوير المواهب الثقافية والفنية لدى الأطفال والطلاب ، بالإضافة الى ندوة الارشاد الزراعي عن النباتات الطبية والعطرية التي نظمتها مديرية الزراعة ، وندوة توعية مزارعي الياسمين للتوعية بقانون العمل من خلال مديرية القوى العاملة، فضلا عن الندوات التوعوية التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن خطورة الإدمان، وفصل الاستكتاب ومحو الامية .

وقام المحافظ خلال الفاعليات بتوزيع عدد من المساعدات المالية والغذائية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية.

وتفقد محافظ الغربية، سيارات المنطقة الشمالية العسكرية التي تجوب المدن والقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتضم السيارات مجموعة من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها (السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل ، المكرونة، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها) وأشاد المحافظ بتنوع السلع بالسيارات مشيدا بالدور المتميز الذي تقوم به المنطقة الشمالية العسكرية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر فقط على إنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بل تهتم في المقام الأول بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، ولذلك تحرص المحافظة على تكثيف تلك الأنشطة والفعاليات، واستمع المحافظ لطلبات ومقترحات الحاضرين، كما استمع إلى طلبات المواطنين خلال الفعاليات، موجها بدراستها وحلها على الفور.

واختتم المحافظ الفعاليات بتفقد القافلة البيطرية والتي تقدم جميع الخدمات البيطرية بالمجان من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات الدم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان



الجدير بالذكر ان محافظة الغربية قد بدأت فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي للمرحلة الثانية حياة كريمة من 1/5/2023 وقامت المحافظة في مركز قطور بتوفير 5905 فرصة عمل ، كما قامت بتنفيذ 37 قافلة متنوعة بإجمالي 25102 مستفيد ،(19 قافلة طبية ،17 قافلة بيطرية ،توزيع مواد غذائية على 120اسره وتوزيع مساعدات ماليه على 558 حالة ) بالإضافة الى استكتاب ۳۹٦ فرد ،قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة بإجمالي ۳۱۷ طالب، أختبار ٩٥٨ مواطن ونجاح ٨٦٩.