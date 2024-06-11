لغز العثور على جثة موظفة بالمعاش داخل شقتها في شبرا الخيمة

تكثف مباحث القليوبية جهودها، لفك لغز العثور على جثة عواطف. م ٧١ سنة، مقتوله داخل محل سكنها دائرة القسم، اليوم الثلاثاء، وتم نقل جثمان المجني عليها لثلاجة الموتى بمستشفى النيل، واخطرت النيابة والطبط الشرعي بالواقعة.

انتقلت نيابة شبرا اول، وخبراء الطب الشرعي والمعمل الجنائي، لمحل الواقعة، وكشفت المعاينة المبدئية، وجود جثة المجني عليها في صالة شقتها، ووجود آثار اختناق على عنقها، وأنها مقيمة بمفردها منذ وفاة زوجها من ٦ سنوات، واختفاء مشغولاتها الذهبية من داخل المسكن.

تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وجاري استجواب جيران المجني عليها، واقاربها المترددين عليها، لتحديد المشتهة فية مرتكب الجريمة.

التقت "الوفد" مع أحد جيران المجني عليها، وقال انهم اكتشفوا الواقعة، بالصدفة لتغيب المجني عليها عن أحد دروس الدين، وعندما حاولوا التواصل معها هاتفيا لم تجبهم، فذهبوا إلى شقتها وبالدخول اليها بمساعدة الجيران وجودها في صالة الشقة، واعتقدوا انها مغشي عليها نتيجة غيبوبة سكر، ولكن عندما اكتشفوا وفاتها، تم إبلاغ قسم شرطة أول شبرا الخيمة، الذي يبعد خطوات عن مكان الجريمة، وحتى الآن، لم يتم التصريح بالدفن، واستلام الجثمان.