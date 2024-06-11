الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء سلوفينيا.. ثمن موقفهم لاعترافهم بالدولة الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالبحر الميت، مع "روبرت جولوب" رئيس وزراء سلوفينيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وبما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث ثمن الرئيس موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة أن تحذو الدول الأخرى ذات الحذو، ومشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين، بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة دون معوقات.

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

السيسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني ويؤكد حرص مصر على حقوق الفلسطينيين

الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

السيسي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

الرئيس السيسي يبحث مع مدبولي الاستعداد لعيد الأضحى ومؤتمر الاستثمار

السيسي يؤكد لـ"بلينكن" ضرورة إنهاء الحرب على غزة ومنع توسع الصراع

السيسي يلقي كلمة خلال المؤتمر المشترك مع رئيس جمهورية أذربيجان

السيسي يستقبل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي
الجريدة الورقية