رئيس مدينة دمنهور يلتقي بأهالي قرية سنهور

أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم عن قرب ومحاولة حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وواصل اليوم الثلاثاء رئيس مركز ومدينة دمنهور، سلسلة لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين، وإلتقى بعدد من مواطني قرية سنهور بمقر الوحدة المحلية بالقرية، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لبحث مطالبهم وحل شكواهم، بحضور محمد الرومي مدير المكتب الفني بالوحدة المحلية بدمنهور، وأشرف خليفه رئيس قرية سنهور، وأحمد عاصي وكيل إدارة خدمة المواطنين بدمنهور، وممثلين عن الجهاز التنفيذي بقرية سنهور .

واستمع كجك، لشكاوى وطلبات المواطنين في العديد من المجالات، ووجه بالاستجابة لعدد منها ، فيما أُحيلت بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن تيسيرا على المواطنين.

وأوضح رئيس المركز، أنه سيقوم بعقد لقاءات أسبوعية بجميع قرى مركز دمنهور خلال الأيام القادمة، وذلك في ضمن جهود محافظة البحيرة للتواصل المباشر مع المواطنين وإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في كافة القطاعات الخدمية.

وعقب لقاء المواطنين، تم تكريم عدد من العاملين بقرية سنهور، بمناسبة بلوغهم سن الكمال، لما قدموه من جهد وتفاني خلال فترة عملهم بالقرية .