الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إخماد حريق اندلع في قصر فرساي أحد أهم المعالم الأثرية بفرنسا

قصر فرساي
قصر فرساي

 

أخمدت قوات الحماية المدنية في فرنسا حريقًا اندلع، اليوم الثلاثاء، في قصر فرساي أحد أهم المعالم الأثرية في الدولة الأوروبية، دون خسائر في الأرواح.

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وأفادت إدارة قصر فرساي بتصاعد أعمدة دخان داخله، ولأسباب أمنية تم إجلاء الزوار إلى خارجه، ثم أعيد فتحه عقب السيطرة على الحريق.

وكتب شهود عيان - على شبكات التواصل الاجتماعي - أن إطلاق إنذار بحريق دفع السلطات إلى إخلاء القصر من الزوار، كما نشروا مقاطع فيديو تظهر تصاعد ألسنة اللهب.

ولاحظ عمال في أحد مواقع الترميم بالقصر تصاعد أعمدة دخان ناجمة عن حريق اندلع في سقف إحدى القاعات. وعلى الفور، وصل رجال الإطفاء وأخمدوا الحريق.

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