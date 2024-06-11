الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 24 بـ3554 جنيه

الذهب
الذهب

تقدم بوابة "الوفد" خدمة لمتابعيها، بشأن أسعار الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة؛ لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم 11 - 6 - 2024

عيار 24 بيع 3,531 جنيه شراء 3,554 جنيه

عيار 22 بيع 3,237 جنيه شراء 3,258 جنيه

عيار 21 بيع 3,090 جنيه شراء 3,110 جنيه

عيار 18 بيع 2,649 جنيه شراء 2,666 جنيه

عيار 14 بيع 2,060 جنيه شراء 2,073 جنيه

عيار 12 بيع 1,766 جنيه شراء 1,777 جنيه

الاونصة بيع 109,827 جنيه شراء 110,538 جنيه

الجنيه الذهب بيع 24,720 جنيه شراء 24,880 جنيه

الكيلو بيع 3,531,429  جنيه شراء 3,554,286 جنيه

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