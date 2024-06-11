صدر الزقازيق يتأهب للإنضمام لمنظومة «التأمين الصحي الشامل»

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، في حضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، مكلفة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، تضم الدكتورة عزه عبدالعزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد بالوزارة، والدكتورة إيمان أبو عوف عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتور نصر الحسيني استشاري الجودة، والمهندس ميشيل مختار بالإدارة العامة للجودة بالوزارة.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة، بعض الأقسام الطبية بالمستشفى، ثم عقد مع لجنة الوزارة اجتماعاً بإدارة المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في حضور مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، لمناقشة خطة العمل بالمستشفى، والوقوف على مدى الاستيفاء والالتزام بمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وذلك في اطار الاستعدادات النهائية لحصول المستشفى على الاعتماد من قبل الهيئة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومراجعة تنفيذ الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والتي تأتي بعد تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، أهمية الاستمرار في تطبيق كافة معايير الجودة بكفاءة داخل أقسام المستشفى، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، مع متابعة معايير ومتطلبات الاعتماد لتحضير المنشأة لمرحلة التسجيل على معايير الهيئة، وذلك تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.

ووجه بأهمية متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في عدد من المستشفيات بالمحافظة، تمهيداً لإدارجها ضمن خطة اعتماد المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتعد منظومة «التأمين الصحي الشامل، أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، دون تمييز بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، وتم إدراج محافظة الشرقية ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.