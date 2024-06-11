قنا| ختام أنشطة طلاب المدرسة المصرية ـ اليابانية

حضر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2023/2024، للمدرسة المصرية اليابانية بقنا والذى أقيم بمسرح قصر ثقافة قنا.

ووجه محافظ قنا خلال الاحتفال الشكر ، للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز.

وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية التى يقوم بها الطلاب، جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي بدورها تساهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب.

ويتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم نظرا لدورها الهام في دعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم، وتدريبهم على التعامل أمام الجمهور.

ودعا المحافظ، القائمين على العملية التعليمية، إلى ضرورة الاهتمام بتنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية.

وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

و قدم وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ قنا، على دعمه المستمر للعملية التعليمة وتشجيعه لأبنائه الطلبة للمشاركة فى الأنشطة المدرسية المختلفة على مستوى مدارس المحافظة.

كما وجه التحية لكل من ساهم في الأنشطة المدرسية والاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

حيث بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربي، تلاه عرض لبعض الفقرات الفنية والاغانى الوطنية التى قدمها كورال المدرسة.

ثم قام طلاب وطالبات المدرسة بتقديم الاستعراضات الفنية "يلا نفكر، والتعليم ياهو، وانت تقدر بلغة الإشارة" وسط تفاعل وفرحة وسعادة من الحضور.

وعلى هامش الحفل، كرم المحافظ طلاب الدفعة الاولى للمرحلة الابتدائية بالمدرسة وذلك بمناسبة تخرجهم ، حيث حرص طلاب وطالبات المدرسة المصرية اليابانية بقنا على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

حضور الحفل:

حضر الحفل، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة.

والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن.

والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، ومنال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، ومحمد محمود مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.