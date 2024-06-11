صور.. كواليس حفل عمرو دياب في بيروت

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل كبير في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ١٥ يونيو الجاري.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وأن الحفل يعد الأضخم في لبنان هذا الصيف .

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

ومن جانبها أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب في بيروت عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة وحزن عدد كبير من جمهور الهضبة لعدم استطاعتهم الشراء، والسرعة التي تمت بها عملية الحجز فاقت توقعاتهم.

وأقام عمرو دياب حفلا بلبنان في أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، وتسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.

حفل دبي

يقام حفل عمرو دياب في 18 يونيو الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي الذي يشهد ثنايات عربية مميزة خلال صيف يونيو، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

شارك عمرو دياب حديثًا في إعلان ضخم لصالح أحد الشركات الغازية الكبرى، وقدم أغنية جديد بعناون “الله على الجمال”، بجانب طرحه لألبوم مكانك الذي ضم 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وتعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

وكانت آخر ألبومات الهضبة “يا أنا يا لاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.