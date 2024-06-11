الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خمسة أيام في النيل تكوي قلوب أسرة غريق الأقصر

الشاب محمد الكلحاوي
الشاب محمد الكلحاوي

لليوم الخامس على التوالي، يواصل فريق من الغواصين البحث عن جثمان الشاب محمد الكلحاوي، ذا الـ17 عاما، ابن مدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، بعد غرقه بمياه النيل عندما نزل بصحبة رفاقه إلى المياه للاستحمام بالنيل قبالة أرمنت الوابورات، إلا أنه ظل في الماء ولم يخرج.

 الشاب محمد الكلحاوي

السيد حارس، خال محمد، أكد "للوفد" أنه خمسة أيام مرت منذ غرق محمد في مياه النيل، ورغم عمل فرق الغوص بما يعادل 12 غواص، من المسطحات المائية فضلًا عن استعانة الأسرة بغواصين بشكل خاص، لكن لم يستدل على جثمان محمد بعد، مشيرًا إلى أن المنطقة هذه شهدت حالات غرق قبل ذلك، لم يكن محمد هو الأول، وكل الغرقى عثر عليهم،  مضيفًا: مش عارف نعمل ايه.

وأضاف خاله: " أمه لم تعد تتحمل، فهو ابنها الوحيد على ثلاثة بنات، تواصل الليل بالنهار بالبكاء حزنًا على فقيدها، مناشدًا:  نتمنى أن نعثر على محمد حتى تبرد قلوب أهله".


وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بغرق محمد الكلحاوي، 17 عام، بمنطقة أرمنت الوابورات غربي الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة، ولاتزال أعمال البحث جارية بمياه النيل للعثور على جثمان محمد.

مواد متعلقة

هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فرد من قيادات الصف الثاني بمنشآتها الصحية

بدء مناقشة مشروعات تخرج طلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية بجامعة طيبة

“الاستدامة الخضراء” بجامعة الأقصر يوافق على إعداد منصة إلكترونية تفاعلية لخدمة المجتمع

بالتعاون مع التضامن.. "خير للناس" تستعد لتوزيع لحوم الأضاحي في الأقصر

مياه الأقصر تطلق حملة توعية بمحال الجزاره قبل عيد الأضحى المبارك

تعليم الأقصر يناقش ضوابط سير الامتحانات مع رؤساء لجان الثانوية العامة

رفع كفاءة طريق الحزام الأخضر الرابط بين محور الدكتور سمير فرج والأقصر

وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو
الجريدة الورقية