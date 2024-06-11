خمسة أيام في النيل تكوي قلوب أسرة غريق الأقصر

لليوم الخامس على التوالي، يواصل فريق من الغواصين البحث عن جثمان الشاب محمد الكلحاوي، ذا الـ17 عاما، ابن مدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، بعد غرقه بمياه النيل عندما نزل بصحبة رفاقه إلى المياه للاستحمام بالنيل قبالة أرمنت الوابورات، إلا أنه ظل في الماء ولم يخرج.

الشاب محمد الكلحاوي

السيد حارس، خال محمد، أكد "للوفد" أنه خمسة أيام مرت منذ غرق محمد في مياه النيل، ورغم عمل فرق الغوص بما يعادل 12 غواص، من المسطحات المائية فضلًا عن استعانة الأسرة بغواصين بشكل خاص، لكن لم يستدل على جثمان محمد بعد، مشيرًا إلى أن المنطقة هذه شهدت حالات غرق قبل ذلك، لم يكن محمد هو الأول، وكل الغرقى عثر عليهم، مضيفًا: مش عارف نعمل ايه.



وأضاف خاله: " أمه لم تعد تتحمل، فهو ابنها الوحيد على ثلاثة بنات، تواصل الليل بالنهار بالبكاء حزنًا على فقيدها، مناشدًا: نتمنى أن نعثر على محمد حتى تبرد قلوب أهله".



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بغرق محمد الكلحاوي، 17 عام، بمنطقة أرمنت الوابورات غربي الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة، ولاتزال أعمال البحث جارية بمياه النيل للعثور على جثمان محمد.